Στεγαστικό: Δύο νέα προγράμματα για προσιτή στέγη – «Ανακαινίζω» τον Μάιο, Κοινωνική Αντιπαροχή το καλοκαίρι

Δύο επιδοτούμενα εργαλεία, με στόχο να «ρίξουν» στην αγορά περισσότερα ακίνητα για ενοικίαση σε λογικές τιμές και να στηρίξουν την αναβάθμιση κατοικιών, αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Και τα δύο προγράμματα βρίσκονται πλέον στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας, με συγκεκριμένα ορόσημα έναρξης μέσα στο 2026.

Το νέο «Ανακαινίζω» με 400 εκατ. ευρώ

Πρώτο στη σειρά είναι το ανανεωμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να εκκινήσει τον Μάιο, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο βασικός κορμός του προγράμματος αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, με προοπτική οι ιδιοκτήτες να τις διαθέσουν προς ενοικίαση σε προσιτό ενοίκιο για νοικοκυριά. Παράλληλα, θα «τρέχει» και σκέλος που αφορά κατοικίες στις οποίες οι ιδιοκτήτες ήδη διαμένουν και πρόκειται να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούν, με επιδότηση για αναβάθμιση και παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στο σκέλος των κλειστών ακινήτων που θα περάσουν στην αγορά ενοικίασης, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό θα αφορά τις κατοικίες ιδιοκατοίκησης. Επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση να «σπάει» σε υποχρεωτικό τμήμα για ενεργειακές εργασίες και σε υπόλοιπο που θα καλύπτει παρεμβάσεις ανακαίνισης, με ευρύτερο περιεχόμενο.

Πού θα κινηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα κινούνται στα επίπεδα του «Σπίτι μου ΙΙ», τα οποία έχουν διευρυνθεί ώστε να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους, συμπεριλαμβάνοντας και μεσαία εισοδήματα. Ενδεικτικά, στο «Σπίτι μου ΙΙ» το εισοδηματικό όριο για άγαμους φτάνει τις 25.000 ευρώ, για ζευγάρι τις 35.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί), ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες τις 39.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο).

Κοινωνική Αντιπαροχή: κατοικίες σε δημόσιες εκτάσεις

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κατασκευή νέων κατοικιών σε δημόσιες εκτάσεις από ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες θα αναδειχθούν μέσω διαγωνισμών, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Οι ανάδοχοι θα έχουν υποχρέωση ένα ποσοστό των κατοικιών που θα κατασκευάσουν –της τάξης του 30%– να το διαθέτουν στην αγορά ως μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο. Το υπόλοιπο απόθεμα θα μπορούν να το πωλούν. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η εφαρμογή της παρέμβασης τοποθετείται για το καλοκαίρι.

Συνολικά, τα δύο προγράμματα έρχονται να «κουμπώσουν» πάνω στην πίεση που δέχεται η αγορά κατοικίας, στοχεύοντας αφενός να ενεργοποιήσουν κλειστά ακίνητα και αφετέρου να δημιουργήσουν νέο απόθεμα με κοινωνικό πρόσημο, μέσω δημόσιων εκτάσεων και δεσμεύσεων για χαμηλά ενοίκια.

