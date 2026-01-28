Στεγαστικό επίδομα: 10.000€ «δώρο» για να μετακομίσεις στην επαρχία, ποιους δήμους αφορά

Η κυβέρνηση προωθεί δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την υποστήριξη μετεγκαταστάσεων σε περιοχές με πληθυσμιακή συρρίκνωση. Το έλλειμμα κατοικιών εκτιμάται σε περίπου 180.000 μονάδες, ενώ οι τιμές ακινήτων και ενοικίων συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» –που ξεκίνησε πιλοτικά στον Έβρο– επεκτείνεται σε δήμους και δημοτικές ενότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Καστοριάς, καθώς και σε πρωτεύουσες νομών με μείωση πληθυσμού. Η οικονομική ενίσχυση ενοποιείται στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους (ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού), χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις Το επίδομα αφορά:

Τηλεργαζόμενους

Συνταξιούχους

Νέους αποφοίτους που εγκαθίστανται μόνιμα για εργασία

Έλληνες του εξωτερικού

Προβλέπεται προκαταβολή πριν τη μετεγκατάσταση για κάλυψη αρχικών εξόδων μετακίνησης. Στόχος είναι η αναστροφή αρνητικών δημογραφικών τάσεων, η τόνωση τοπικής οικονομίας και η επανακατοίκηση ακριτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών. Το πρόγραμμα συνδέεται με δράσεις απασχόλησης της ΔΥΠΑ και άλλες παρεμβάσεις ΕΣΠΑ.

Άλλα μέτρα του νομοσχεδίου

Διπλή επιστροφή ενοικίου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές εκτός Αττικής (εξαίρεση Νήσοι) και Θεσσαλονίκης – δυνητικά 50.000 δικαιούχοι.

χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές εκτός Αττικής (εξαίρεση Νήσοι) και Θεσσαλονίκης – δυνητικά 50.000 δικαιούχοι. Αυστηροποίηση βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb κ.λπ.) με επέκταση απαγορεύσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και αυτόματη διαγραφή από Μητρώο σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου.

(Airbnb κ.λπ.) με επέκταση απαγορεύσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και αυτόματη διαγραφή από Μητρώο σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου. Ανακαινίζω – Ενοικιάζω με προϋπολογισμό 400-500 εκατ. € – επιδοτήσεις έως 36.000€ (+5.000€/παιδί) για επισκευές/ανακαινίσεις ενοικιαζόμενων κατοικιών (έμφαση σε μη ενεργειακές εργασίες).

Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο άμεση ενεργοποίηση των μέτρων για ανακούφιση νοικοκυριών και αγοράς κατοικιών.

