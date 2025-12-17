Στεγαστικό: Έξι παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς και αποσυμπίεση των ενοικίων

Ένα πολυεπίπεδο πακέτο έξι μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάστηκε, με έμφαση στην ενεργοποίηση ανενεργών ακινήτων, τη ρύθμιση της αγοράς και τη στήριξη εργαζομένων σε περιοχές με έντονη πίεση στα ενοίκια.

17 Δεκ. 2025 11:12
Pelop News

Με έξι στοχευμένες παρεμβάσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της αγοράς κατοικίας παρουσιάστηκε το νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, σε μια περίοδο όπου οι αυξήσεις στα ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών συνεχίζουν να επιβαρύνουν χιλιάδες νοικοκυριά. Το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα έντονο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

Ο σχεδιασμός των μέτρων εστιάζει κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσα από την επανένταξη ανενεργών ακινήτων στην αγορά και τη ρύθμιση πρακτικών που έχουν αποσύρει σημαντικό μέρος του στεγαστικού αποθέματος από τη μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για εργαζομένους σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, καθώς και κινήσεις αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Ανακαίνιση παλαιών και κλειστών κατοικιών

Κεντρικός άξονας του πακέτου είναι το πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών ακινήτων, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση μπορεί να φτάνει έως το 90% του κόστους των εργασιών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα, αυξάνοντας άμεσα τη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Στήριξη εργαζομένων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων

Για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της στέγασης σε περιοχές όπου το κόστος ενοικίασης είναι δυσανάλογα υψηλό, όπως νησιά και ορεινές περιοχές.

Αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Η παρέμβαση επιχειρεί να δώσει πρακτικές λύσεις σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση

Σημαντικές τροποποιήσεις προβλέπονται στο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι περιορισμοί επεκτείνονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις ζώνες όπου ισχύει απαγόρευση, τα ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Στόχος είναι η επιστροφή περισσότερων κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση και η σταδιακή αποσυμπίεση της αγοράς.

Νέο πλαίσιο για ιδιωτικές επενδύσεις

Το πακέτο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον δέκα ετών. Προβλέπονται φορολογικές διευκολύνσεις, ενώ θα ισχύει ανώτατο όριο μισθώματος, καθοριζόμενο κεντρικά, ώστε να διασφαλίζονται προσιτές τιμές.

Πολεοδομικές παρεμβάσεις για ανενεργά ακίνητα

Το πλαίσιο συμπληρώνεται από πολεοδομικές ρυθμίσεις που επιταχύνουν τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες. Τα ακίνητα αυτά θα μπορούν να εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά οφέλη, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση ανενεργών υποδομών και στη σταδιακή ενίσχυση του στεγαστικού αποθέματος.

Συνολικά, οι έξι παρεμβάσεις συγκροτούν ένα συνεκτικό πακέτο που επιχειρεί να απαντήσει τόσο στις άμεσες πιέσεις της αγοράς όσο και στις διαρθρωτικές αδυναμίες του στεγαστικού. Η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από την ταχύτητα εφαρμογής και από το κατά πόσο θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών σε μια αγορά που παραμένει υπό έντονη πίεση.

