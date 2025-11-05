Στεγαστικό: Νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, τι προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με βασικό άξονα την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια του 21ου Athens Tax Forum 2025 του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τα μέτρα θα εστιάσουν στην υποστήριξη πολιτών που πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης, συμπληρώνοντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες όπως η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και η αναπροσαρμογή της κλίμακας μισθωμάτων.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί μείζονα πρόκληση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς τα ενοίκια και οι τιμές ακινήτων καταναλώνουν σημαντικό ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος. «Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα ενοίκια. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μηνιαίου προϋπολογισμού πολλών οικογενειών στη χώρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Τα νέα σχέδια θα ενσωματώσουν ιδέες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις πέρα από τις άμεσες επιδοτήσεις, προς την κατεύθυνση της φορολογίας ακινήτων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ενισχύσεις για ενοίκια, απαλλαγές φόρων σε μικρής κλίμακας ακίνητα, προσαρμογές στο ΦΠΑ νέων κατασκευών και αναθεωρήσεις στον ΕΝΦΙΑ. Ειδική προσοχή δίνεται στην ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών μέσω εκμετάλλευσης δημόσιας γης και κτιρίων, καθώς και στην προώθηση προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου».

Ευρωπαϊκές Προτάσεις για την Αύξηση Προσφοράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βασισμένο σε ανάλυση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μέτρα όπως:

Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων στην κατασκευή και ανακαίνιση, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Βελτίωση πρόσβασης σε οικοδομήσιμη γη, ιδίως σε αστικές ζώνες, με κινητοποίηση δημόσιων εκτάσεων για προσιτή στέγαση.

Ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής έγκρισης για μη περιβαλλοντικά ευαίσθητες εργασίες.

Ενσωμάτωση στρατηγικής ανακαινίσεων, πέρα από ενεργειακά κριτήρια, για αύξηση διαθέσιμων κατοικιών.

Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε στέγαση υψηλής ζήτησης.

Μετατροπή αχρησιμοποίητων δημόσιων κτιρίων σε κοινωνικές κατοικίες.

Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για στέγαση χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ενίσχυση χρηματοδότησης τοπικών αρχών για οικονομικά προσιτή δημόσια στέγαση.

Αιτίες της κρίσης

Στην ΕΕ, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 48% την τελευταία οκταετία, ενώ τα ενοίκια κατά 18%, φτάνοντας συχνά το 40% του μηνιαίου εισοδήματος. Η κρίση οφείλεται κυρίως σε έλλειψη νέων κατασκευών και επενδύσεων, με τον δείκτη κατοικιών να παραμένει στάσιμος το 2024 και τον δείκτη ωφέλιμου εμβαδού να μειώνεται κατά 1,6%. Στην Ελλάδα, η συγκέντρωση πληθυσμού σε πόλεις, η γήρανση και οι μεταναστευτικές ροές εντείνουν τις πιέσεις.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση προσφοράς οφείλεται σε:

Δέσμευση ακινήτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε τράπεζες και servicers.

Μετατροπή κατοικιών σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ή ξένες επενδύσεις.

Πτώση οικοδομικής δραστηριότητας κατά 14% σε άδειες, 24% σε επιφάνεια και 17% σε όγκο το πρώτο εξάμηνο του 2025, λόγω δικαστικών αποφάσεων και υψηλού κόστους υλικών.

