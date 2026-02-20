Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»: Εκδήλωση για την «Ασάλευτη Ζωή και την Κίνηση των Ιδεών»

Συνεχίζεται στην Πάτρα ο ερευνητικός κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», με νέα εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνική και πνευματική κίνηση των αρχών του 20ού αιώνα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».

20 Φεβ. 2026 12:26
Pelop News

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 7.30 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241, Πάτρα), συνεχίζεται ο ερευνητικός κύκλος με τίτλο «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχείων Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κύκλος εξετάζει πτυχές της πνευματικής ζωής και της λογοτεχνικής παραγωγής, φωτίζοντας πρόσωπα και ρεύματα που σημάδεψαν την ελληνική σκέψη στις αρχές του 20ού αιώνα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ομιλήτρια θα είναι η Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εισήγησή της φέρει τον τίτλο «Οι ιππόται της ελληνικής ψυχής; Ξεφυλλίζοντας στη στροφή του εικοστού αιώνα» και εστιάζει σε λογοτεχνικές και ιδεολογικές διαστάσεις μιας εποχής μεταβατικής, όπου οι ιδέες, τα ρεύματα και οι προσωπικότητες διαμόρφωσαν νέους όρους έκφρασης και ταυτότητας.

Σχόλια επί της εισήγησης θα κάνει ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλοντας στον επιστημονικό διάλογο που επιδιώκει ο ερευνητικός κύκλος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις που επιδιώκουν να αναδείξουν την πνευματική κληρονομιά και να ενισχύσουν τη συζήτηση γύρω από τη διαχρονική κίνηση των ιδεών, συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με το ευρύτερο κοινό της πόλης.

