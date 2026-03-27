Στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Αχαϊα μιλούν για το συνέδριο: Ενιαίο αφήγημα και καθαρή ταυτότητα

Με βασικό στόχο να εκπέμψει και προς τα μέσα αλλά, κυρίως, προς τα έξω εικόνα πραγματικής και όχι εικονικής ενότητας και συσπείρωσης, ξεκινάει σήμερα το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί έως την Κυριακή στο κλειστό του Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο.

Θα μετάσχουν 4.000 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις τοπικές οργανώσεις και επιπλέον 1.300 μέλη που συμμετέχουν αριστίνδην.

Η ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει και το περιεχόμενο των ομιλιών των κορυφαίων στελεχών του Κινήματος θα δώσουν κλίμα για την εσωτερική συνοχή του κόμματος και για την προσπάθεια να εκπέμψει σαφές μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης.

Την Κυριακή το απόγευμα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας θα δείξει ποιος θα έχει το πάνω χέρι και κυρίως πώς θα χαράξει την πολιτική κατεύθυνση για την επόμενη περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» σάς βάζει από σήμερα σε κλίμα συνεδρίου: 6 γνωστά, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με καταγωγή από την Αχαϊα, απαντούν στο ερώτημά μας:

-Ποιο θα ήταν για εσάς το ουσιαστικό και έμπρακτο κέρδος για το ΠΑΣΟΚ από αυτό το συνέδριο;

-Πόσο αισιόδοξος είστε ότι, ενόψει εκλογών, θα προκύψει κάτι «χειροπιαστό» αυτό το τριήμερο και ότι δεν θα εξελιχθεί η διαδικασία σε κάτι τυπικό και γραφειοκρατικό.

Ανδρέας Φούρας (πρώην υπουργός και βουλευτής Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ): «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος πως κάτι θ’ αλλάξει θεαματικά, γιατί η εικόνα της ηγεσίας εξακολουθεί να είναι προβληματική, δεν πείθει. Κι αυτό φοβάμαι πως δεν μπορεί ν’ αλλάξει. Παγιώθηκε η κατάσταση σ’ αυτή τη μετριότητα και δεν βλέπω πώς μπορεί να κουνηθεί μπροστά η βελόνα».

Γιώργος Ζαφειρόπουλος (πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων): «Ιδιαίτερα αισιόδοξος δεν είμαι για το μήνυμα που θα εκπέμψει το συνέδριο, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τα θέματα που θα συζητηθούν και κυρίως τα θέματα στα οποία θα γίνει εμβάθυνση.

Πρέπει να τεθούν στο τραπέζι μεγάλα θέματα, όπως η Δικαιοσύνη, η λειτουργία της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, τα οικονομικά, κι όχι μικρά. Για παράδειγμα: είναι δυνατόν να μην έχει η Ελλάδα το 2026 Συνταγματικό Δικαστήριο;

Τέτοια θέματα θα ήθελα εγώ να θέτει το ΠΑΣΟΚ. Να παίρνει ανατρεπτικές πρωτοβουλίες σε θέματα που αγγίζουν την κοινωνία. Προέχει αυτό και όχι αν και με ποιον θα συνεργαστεί το Κίνημα. Πρώτα η πατρίδα και μετά το κόμμα».

Δημήτρης Φιλιππάτος (πρώην αντινομάρχης Αχαϊας, πρώην αντιδήμαρχος Αιγιάλειας και νυν δημοτικός σύμβουλος): «Είναι μία μεγάλη ευκαιρία, στο συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει τη διαδικασία για ν’ αποκτήσει ξεκάθαρη ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Θεωρώ πως τώρα δεν έχει ταυτότητα το Κίνημα.

Τι είμαστε δηλαδή; Είμαστε σοσιαλιστικό κόμμα; Θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ; Θα συγκυβερνήσουμε με αριστερά κόμματα;

Δεν πρέπει να έχουμε εξ αρχής μία γραμμή; Και το πιο βασικό είναι να διατηρηθεί η ενότητα και η σύμπνοια στο Κίνημα, αλλά επί της ουσίας κι όχι στους τύπους».

Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης (πρώην τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της ΝΕ):

«Κατ’ εμέ, το διακύβευμα στο συνέδριο, αλλά και στην καθημερινή πρακτική του ΠΑΣΟΚ είναι ένα: η όσμωση με την κοινωνία.

Να αφουγκραζόμαστε διαρκώς την κοινωνία και να μπορούμε να την εκφράζουμε.

Αν το κάνουμε αυτό ευλαβικά, τότε η κοινωνία θα μας ακούει, θα μας εμπιστευτεί, αλλά αυτό χρειάζεται καθημερινή δράση. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει η ηγεμονούσα πολιτική δύναμη στην κοινωνία».

Μιλτιάδης Βέρρας (πρώην βουλευτής Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ):

«Δυστυχώς, έτσι όπως είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, δεν βλέπω να μπορεί να κάνει ούτε ένα βηματάκι μπροστά. Προς τα πίσω μπορεί να πάει, μπροστά, όμως, δεν βλέπω. Και οι εκλογές πλησιάζουν.

Από το στελεχιακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Από την ηγεσία του, όμως, απογοητευμένος.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ωρών, των στιγμών. Και μαζί αποδυναμώνεται η κεντροαριστερά προς όφελος του κ. Μητσοτάκη».

Δημήτρης Δριβίλας (μέλος του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ Αχαϊας, πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας επί θητείας Απ. Κατσιφάρα):

«Η κορυφαία αυτή κομματική διαδικασία, που τυγχάνει προσοχής μίας μεγάλης μερίδας του Ελληνικού λαού, είναι ανάγκη να κεφαλαιοποιηθεί πολιτικά από την παράταξη. Οι επισημάνσεις μου είναι σαφείς: Πρώτον, ενότητα και συνοχή μεταξύ των κορυφαίων στελεχών που θα εκπέμψουν ένα ενιαίο αφήγημα προς την κοινωνία αφήνοντας πίσω τις εσωτερικές τους τριβές.

Αν η βάση βλέπει τα στελέχη να συγκρούονται, θα απογοητευτεί και θα αποστασιοποιηθεί. Δεύτερον, ενότητα στη βάση για όλα όσα μας πλήγωσαν και μας δίχασαν κατά το παρελθόν. Μετά το συνέδριο, οι ‘’ταμπέλες’’ πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε μία ενιαία γραμμή. Τρίτον, διατύπωση ειλικρινούς προοδευτικής πρότασης ως πρόταση εξουσίας απέναντι στη συντηρητική παράταξη της ΝΔ. Αυτές είναι οι δικλείδες που θα επιφυλάξουν ρόλο πρωταγωνιστή για το ΠΑΣΟΚ στο άμεσο μέλλον».

