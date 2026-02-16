Στενή Εύβοιας: Ενας κατάφυτός παράδεισος

Παρόλο που η Στενή αποτελεί έναν δημοφιλή χειμερινό προορισμό, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ελκύει ταξιδιώτες και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

16 Φεβ. 2026
Η σημερινή μας επιλογή είναι η Στενή Ευβοίας, που αποτελεί ιδανικό προορισμό για εξορμήσεις εκτός πόλης, ιδιαίτερα για όσους χρειάζονται ένα μικρό διάλειμμα από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ο οικισμός βρίσκεται στις νότιες πλαγιές της Δίρφυος, σε υψόμετρο 450 μέτρων, και απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Οι αποστάσεις επιτρέπουν δύο «γεμάτες» μέρες χωρίς πολλά χιλιόμετρα.
Φτάνοντας, ο επισκέπτης συναντά έναν χωριό που απλώνεται γύρω από την πλατεία, με σπίτια στην πλαγιά και δρόμους που κρατούν την παραδοσιακή του μορφή. Από την πρώτη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ορεινό προορισμό αλλά ταυτόχρονα σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός και φιλόξενος όλες τις εποχές.
Η Στενή έχει κίνηση όλο τον χρόνο και τα σαββατοκύριακα γεμίζει με κόσμο, κάτι που υποδεικνύει τη σταθερή της δημοφιλία. Για τον ταξιδιώτη αποτελεί μια απόδραση που οργανώνεται εύκολα, χωρίς πολλά-πολλά.
Η πλατεία είναι το σημείο αναφοράς, με το αισθητικό δάσος της Στενής να ξεκινά ουσιαστικά δίπλα της. Το δάσος αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000 και προσφέρει εύκολες διαδρομές για περπάτημα στη σκιά.
Για οργανωμένη ανάβαση, από το γήπεδο ξεκινά το μονοπάτι προς το ορειβατικό καταφύγιο ΕΟΣ Χαλκίδας «Μιχάλης Νικολάου» στα 1.120 μέτρα. Η τοποθεσία του καταφυγίου προσφέρει μια εκπληκτική και άπλετη πανοραμική θέα αφού τόσο ο Ευβοϊκός Κόλπος όσο και το Αιγαίο Πέλαγος είναι ορατά. Από το καταφύγιο συνεχίζεται η πορεία για την κορυφή Δέλφι για όσους έχουν σχετική εμπειρία. Οι λιγότερο προχωρημένοι μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή που οδηγεί στον λεγόμενο «Βράχο» του χωριού, σε ένα σημείο με εξαιρετική θέα.
Παρόλο που η Στενή αποτελεί έναν δημοφιλή χειμερινό προορισμό, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ελκύει ταξιδιώτες και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η διάσημη παραλία της Χιλιαδούς απέχει μόλις 29 χιλιόμετρα από το χωριό, κάνοντας πολλούς να συνδυάζουν το ιδανικό «βουνό με θάλασσα».

