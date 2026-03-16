Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα

Σοβαρή αναστάτωση εξακολουθεί να προκαλεί στη διεθνή ναυτιλία η κρίση στο Στενό του Ορμούζ, με περισσότερα από 240 φορτηγά πλοία άνω των 25.000 dwt να παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η εικόνα βασίζεται σε ανάλυση της Signal Ocean και αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται πλέον η αγορά ξηρού φορτίου.

Η καταγραφή έγινε μέσω σημάτων AIS, κάτι που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν αποκλείεται ορισμένα πλοία να έχουν απενεργοποιήσει τους πομπούς τους για λόγους ασφαλείας. Παρά τη γενικευμένη επιβράδυνση, ένα μικρό μέρος του στόλου συνεχίζει να επιχειρεί διελεύσεις από το στενό.

Μόλις 36 πλοία έχουν περάσει

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 36 bulk carriers έχουν καταφέρει να περάσουν επιτυχώς το Ορμούζ από την έναρξη της κρίσης, με αποτέλεσμα πάνω από το 80% των σχετικών πλοίων να παραμένουν ακόμη εντός της ζώνης. Η εικόνα αυτή δείχνει πόσο περιορισμένη παραμένει η πραγματική κινητικότητα σε ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Η διέλευση έχει αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όμως παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Σε ανάλυση της Signal Group επισημαίνεται ότι τα bulk carrier transits προς ανατολή κατέγραψαν πτώση 86% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα από την έναρξη της κρίσης.

Κινεζικοί δεσμοί σε μέρος των διελεύσεων

Ανάμεσα στα πλοία που συνεχίζουν να περνούν από το Ορμούζ, εντοπίζονται και πλοία με κινεζικούς δεσμούς, στοιχείο που τροφοδοτεί εκτιμήσεις ότι τα συνδεδεμένα με την Κίνα πλοία ίσως έχουν περισσότερες πιθανότητες ασφαλούς διέλευσης. Το AP έχει καταγράψει και περιστατικά όπου πλοία στην περιοχή δήλωναν ηλεκτρονικά ότι έχουν κινεζικό ιδιοκτήτη ή πλήρωμα, προφανώς επιδιώκοντας να μειώσουν τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν.

Πλήγμα στο παγκόσμιο ξηρό φορτίο

Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ επηρεάζει πλέον περίπου το 4% του παγκόσμιου ξηρού φορτίου, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή ανάλυση που επικαλείται το Seatrade Maritime. Πρόκειται για ένα ποσοστό που αρκεί για να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στις διεθνείς εφοδιαστικές ροές, ειδικά σε αγορές που εξαρτώνται από σταθερές μεταφορές πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων.

Η ναυτιλιακή πίεση παραμένει υψηλή

Παρότι υπάρχει μια μικρή επανεκκίνηση διελεύσεων, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη. Η περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται ζώνη υψηλού κινδύνου, ενώ η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά αν η περιορισμένη κίνηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες θα εξελιχθεί σε σταθερότερη αποσυμφόρηση ή αν θα υπάρξει νέα επιδείνωση.

