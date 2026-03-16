Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα

Η αναταραχή στο Στενό του Ορμούζ συνεχίζει να πιέζει τη ναυτιλία ξηρού φορτίου, με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν σε αναμονή και μόνο περιορισμένο αριθμό να έχει καταφέρει να περάσει.

16 Μαρ. 2026 13:00
Σοβαρή αναστάτωση εξακολουθεί να προκαλεί στη διεθνή ναυτιλία η κρίση στο Στενό του Ορμούζ, με περισσότερα από 240 φορτηγά πλοία άνω των 25.000 dwt να παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η εικόνα βασίζεται σε ανάλυση της Signal Ocean και αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται πλέον η αγορά ξηρού φορτίου.

Η καταγραφή έγινε μέσω σημάτων AIS, κάτι που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν αποκλείεται ορισμένα πλοία να έχουν απενεργοποιήσει τους πομπούς τους για λόγους ασφαλείας. Παρά τη γενικευμένη επιβράδυνση, ένα μικρό μέρος του στόλου συνεχίζει να επιχειρεί διελεύσεις από το στενό.

Μόλις 36 πλοία έχουν περάσει

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 36 bulk carriers έχουν καταφέρει να περάσουν επιτυχώς το Ορμούζ από την έναρξη της κρίσης, με αποτέλεσμα πάνω από το 80% των σχετικών πλοίων να παραμένουν ακόμη εντός της ζώνης. Η εικόνα αυτή δείχνει πόσο περιορισμένη παραμένει η πραγματική κινητικότητα σε ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Η διέλευση έχει αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όμως παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Σε ανάλυση της Signal Group επισημαίνεται ότι τα bulk carrier transits προς ανατολή κατέγραψαν πτώση 86% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα από την έναρξη της κρίσης.

Κινεζικοί δεσμοί σε μέρος των διελεύσεων

Ανάμεσα στα πλοία που συνεχίζουν να περνούν από το Ορμούζ, εντοπίζονται και πλοία με κινεζικούς δεσμούς, στοιχείο που τροφοδοτεί εκτιμήσεις ότι τα συνδεδεμένα με την Κίνα πλοία ίσως έχουν περισσότερες πιθανότητες ασφαλούς διέλευσης. Το AP έχει καταγράψει και περιστατικά όπου πλοία στην περιοχή δήλωναν ηλεκτρονικά ότι έχουν κινεζικό ιδιοκτήτη ή πλήρωμα, προφανώς επιδιώκοντας να μειώσουν τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν.

Πλήγμα στο παγκόσμιο ξηρό φορτίο

Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ επηρεάζει πλέον περίπου το 4% του παγκόσμιου ξηρού φορτίου, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή ανάλυση που επικαλείται το Seatrade Maritime. Πρόκειται για ένα ποσοστό που αρκεί για να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στις διεθνείς εφοδιαστικές ροές, ειδικά σε αγορές που εξαρτώνται από σταθερές μεταφορές πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων.

Η ναυτιλιακή πίεση παραμένει υψηλή

Παρότι υπάρχει μια μικρή επανεκκίνηση διελεύσεων, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη. Η περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται ζώνη υψηλού κινδύνου, ενώ η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά αν η περιορισμένη κίνηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες θα εξελιχθεί σε σταθερότερη αποσυμφόρηση ή αν θα υπάρξει νέα επιδείνωση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση
14:00 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πανεπιστημιακά πτυχία: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
