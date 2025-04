Στη δημοσιότητα πάνω από 10.000 σελίδες αρχείων για τη δολοφονία του Κένεντι

Περίπου 10.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα (18/4) Μεγάλη Παρασκευή.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έγινε εφικτή μετά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε, ήδη από τις πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δώσει εντολή για αποχαρακτηρισμό εγγράφων για τις πολιτικές δολοφονίες που έχουν συνταράξει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο των Εθνικών Αρχείων. Την ίδια ώρα, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπιστεί και 50.000 επιπλέον σελίδες, που θα εξεταστούν και θα αποχαρακτηριστούν.

EXCLUSIVE: The RFK Files are now live. @TulsiGabbard tells us: “There are a lot of things that have not been previously known that really call into question what really happened — and who was behind it…”pic.twitter.com/CZJ8vaC20S

— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) April 18, 2025