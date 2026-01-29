Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες

Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων με κορυφαίους θεσμικούς και τραπεζικούς παράγοντες της Ευρώπης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου θα έχει συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα νομισματικής πολιτικής, οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και η πορεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, θα συζητηθεί ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank), Γιόαχιμ Νάγκελ. Κατά τη συνάντηση θα εξεταστούν η οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και στην Ευρωζώνη, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Κατά την παραμονή του στη Φρανκφούρτη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει επίσης συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματιστηριακού ομίλου Deutsche Börse, Στέφαν Λάιτνερ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν θέματα επενδύσεων, ψηφιακής οικονομίας και η περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

