Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του

Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και, αμέσως μετά την απόφαση, απείλησε εκ νέου τη σύζυγό του, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια και το ανήλικο παιδί τους με αναπηρία.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή πέντε μηνών φυλάκισης χωρίς αναστολή. Αποφασίστηκε επίσης ότι η έφεση που θα υποβάλει δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, λίγη ώρα αφότου ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί για προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, ο άνδρας βρέθηκε έξω από το σπίτι της, χτυπούσε την πόρτα και τα παντζούρια, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει και ότι θα καταστρέψει τη ζωή της. «Έχει εξάρτηση μαζί μου και φοβάμαι πολύ για τη ζωή μου. Απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά σε μένα, στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Το μάτι του γυάλιζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή της παθούσας επιβεβαίωσε το περιστατικό, καταθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος χτυπούσε την πόρτα και εξαπέλυε απειλές, ενώ τόνισε τον κίνδυνο για το ανήλικο παιδί με αναπηρία που ζει στο σπίτι.

Στην απολογία του, ο άνδρας παραδέχθηκε ότι βρέθηκε στο σπίτι της συζύγου του, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν την απείλησε. «Πήγα εκεί γιατί δεν έχω πού να πάω. Της μίλησα όμορφα», ανέφερε, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την άμεση φυλάκισή του.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επαναλαμβανόμενης ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων και των ανήλικων παιδιών.

