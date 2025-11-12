Στη φυλακή η φερόμενη αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους

Στη φυλακή οδηγήθηκαν η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από τις απολογίες τους την Τετάρτη (12/11). Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά επτά από τους οκτώ συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και 50χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που φέρεται ως επικεφαλής δεύτερου «βραχίονα» της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ένας ακόμη Αλβανός που φέρεται να συνεργαζόταν στενά με την 52χρονη.

Κατά την απολογία της, η 52χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, δηλώνοντας χρήστης ουσιών. Όπως υποστήριξε, οι τηλεφωνικές της συνομιλίες με ρασοφόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πίστης και όχι παράνομη δραστηριότητα.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης επίσης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, οικονομικά στοιχεία ή τηλεφωνικές συνομιλίες που να συνδέουν το όνομά του με τη διακίνηση.

«Είναι αδιανόητο να θεωρείται ότι εγώ είχα την επιμέλεια καλλιέργειας κάνναβης σε άγνωστο σημείο, χωρίς να έχει βρεθεί κανένα δενδρύλλιο ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο», ανέφερε στην απολογία του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Ρόδο, όπου αστυνομικοί παρίσταναν τους υποψήφιους αγοραστές ναρκωτικών. Κατά την έρευνα, συνελήφθη 40χρονος ρασοφόρος παλαιοημερολογίτης, ο οποίος φέρεται να μετέφερε 2,1 κιλά κοκαΐνης μέσα σε βαλίτσα.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού, ο ιερωμένος παρέλαβε τη βαλίτσα από άγνωστη γυναίκα και στη συνέχεια την παρέδωσε στους αστυνομικούς που του αποκάλυψαν την ταυτότητά τους.

Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος υποχρεώθηκε να καλέσει τον τελικό παραλήπτη των ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί και εκείνος.

«Κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν στο χέρι του 2.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι ήταν η αμοιβή του για τη μεταφορά της βαλίτσας», ανέφερε ο αστυνομικός της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα είχαν προφυλακιστεί δύο ρασοφόροι, μεταξύ των οποίων και ο αυτοαποκαλούμενος «αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών», πρώην μοντέλο και YouTuber, που κατηγορείται πως έκρυβε ναρκωτικά σε εκκλησία.

