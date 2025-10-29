Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος που κατηγορείται για την άγρια κακοποίηση της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος του 4χρονου γιου του. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε αιμόφυρτη στο σπίτι.

Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
29 Οκτ. 2025 15:01
Pelop News

Στη φυλακή οδηγήθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 50χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χτύπησε και τον 4χρονο γιο του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Απολογούμενος, ο 50χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας πως δεν ήταν παρών τη στιγμή του συμβάντος. Ισχυρίστηκε ότι μόλις επέστρεψε στο σπίτι από επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη στο πάτωμα και κάλεσε την αστυνομία. «Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης και οι καταθέσεις μαρτύρων έδειχναν προς το αντίθετο. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία του μικρού παιδιού, το οποίο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η 40χρονη μητέρα δύο παιδιών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ