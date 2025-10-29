Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί

Στη φυλακή οδηγήθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 50χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στο Κορωπί, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χτύπησε και τον 4χρονο γιο του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Απολογούμενος, ο 50χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας πως δεν ήταν παρών τη στιγμή του συμβάντος. Ισχυρίστηκε ότι μόλις επέστρεψε στο σπίτι από επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη στο πάτωμα και κάλεσε την αστυνομία. «Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης και οι καταθέσεις μαρτύρων έδειχναν προς το αντίθετο. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία του μικρού παιδιού, το οποίο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η 40χρονη μητέρα δύο παιδιών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη.

