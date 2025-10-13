Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος Γεωργιανός, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με πιρούνι κατά της 39χρονης, εγκύου συζύγου του, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στα μάτια. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά την απολογία του, ο Γεωργιανός αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με τα περιστατικά της επίθεσης. Ωστόσο, η υπεράσπισή του υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενη το γεγονός ότι στο παρελθόν ο κατηγορούμενος είχε νοσηλευτεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

