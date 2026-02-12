Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος» για τα λαθραία τσιγάρα

Συνολικά 10 προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.

12 Φεβ. 2026 17:02
Pelop News

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02/2026, ανακριτής και εισαγγελέας έστειλαν στη φυλακή άλλα 8 μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, μεταξύ των οποίων είναι και τα αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Τα δύο αδέλφια όπως μετέδωσε το enikos.gr αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες που έχουν στοχοποιηθεί από οικονομικούς του αντιπάλους.

Σημειώνεται ότι από τους 26 συνολικά εμπλεκόμενους στην υπόθεση προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 10. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
