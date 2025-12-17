Στη ΓΑΔΑ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την εξάρθρωση κυκλώματος κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα

Στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στη ΓΑΔΑ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να φόρτωσε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα, θα παραστεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αλιευτικό σκάφος είχε αποπλεύσει πριν από περίπου δύο μήνες από τη Νέα Μηχανιώνα και εκτιμάται ότι φορτώθηκε με ναρκωτικά ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. Λίγες ώρες αργότερα, το σκάφος κατασχέθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και ρυμουλκήθηκε στη Μαρτινίκα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταμέτρησης της ποσότητας των ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 136 πακέτα κοκαΐνης, βάρους από 25 έως 30 κιλά το καθένα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και επιπλέον ποσότητες κρυμμένες σε ειδικές κρύπτες του σκάφους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα προσδοκώμενα κέρδη του κυκλώματος από τη διακίνηση της κοκαΐνης θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που κατατάσσει την υπόθεση στις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια.

