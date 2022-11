Στη Γερμανία το Γενικό Λύκειο Παραλίας με Erasmus+ ΦΩΤΟ

Στη Γερμανία ταξίδεψε από τις 19 έως τις 25 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του Γενικού Λυκείου Παραλίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Schule macht Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeitmacht Schule / A lesson in Sustainability, Make your school greener and yourself too».

Την αντιπροσωπεία αποτέλεσαν πέντε μαθήτριες από τη Β’ και Γ’ τάξη τις οποίες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Νικολίτσα Καρκούλια, υπεύθυνη προγράμματος Erasmus και Βασίλειος Πανούσος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας.

Στη Γερμανία, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν την πόλη Waldfischbach -Burgalben, όπου βρίσκεται η έδρα του γερμανικού συντονιστικού σχολείου Daniel Theysohn IGS.

Οι μαθήτριες έλαβαν μέρος στην 3η μικρής διάρκειας ανταλλαγή ομάδων μαθητών του προγράμματος και υλοποίησαν ένα πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.