Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε

11 Δεκ. 2025 18:07
Pelop News

Στους Μολάους Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της Εθνική ανδρών Κ18 ενόψει της συμμετοχής της στον πρώτο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών Κ18 2026.

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 21 Δεκεμβρίου υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Νίκου Μπουτσουρή και του άμεσου συνεργάτη του Γρηγόρη Ρουσάκη και ανάμεσα σε αυτούς που κλήθηκαν είναι και ο πατρινός πασαδόρος Βασίλης Παπασταθόπουλος.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 3 έως 7 Ιανουαρίου 2026 στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου.

Στους Μολάους θα βρεθούν οι παρακάτω αθλητές για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία:

Κωνσταντίνος Τσάκος (ΑΟΝΣ Μίλων)

Βασίλειος Παπασταθόπουλος (ΑΟΝΣ Μίλων)

Εμμανουήλ Ουτζής (ΑΟΝΣ Μίλων)

Αθανάσιος-Νεκτάριος Βασιλείου (ΑΟΝΣ Μίλων)

Κρις Μουσογιάν (Αρμενική Πειραιώς)

Νικόλαος Τζοβάρας (ΝΓΣΘ Ηρακλής)

Δημήτριος Κύρτσιος (ΝΓΣΘ Ηρακλής)

Μάριος Οσμανλλάρι (ΝΓΣΘ Ηρακλής)

Γεώργιος Μισαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Ιάσονας Τέλιος (ΠΑΟΚ)

Αντώνιος Κυμπάρης (ΟΠΑΘ Περσέας)

Χρήστος Περδικέας (ΓΣ Πετρούπολης)

Σπυρίδων Σερεμέτης (Παναθηναϊκός ΑΟ)

Κωνσταντίνος Τραπεζουντίδης (ΑΟ Ιωνικός)

Λάζαρος Κοσμίδης-Εμμανουήλ (ΓΣ Πανιώνιος)

Ευάγγελος Ανδρεάδης (ΓΣ Πανιώνιος)

Νικόλαος Τάτσης (ΑΣ Γιάννενα)

Ιωάννης Σταματόπουλος (ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας)

Νικόλαος Παχάκης (ΑΣ Άρης)

Νικόλαος Μασούρας (ΑΣ Άρης).

