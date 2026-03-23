Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»

Στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στη Λάρισα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «αίολη», τονίζοντας ότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπέστατο και αφήνει στο απυρόβλητο πολιτικά πρόσωπα.

Στις δηλώσεις του έξω από το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις», ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ εστίασε σε τρία βασικά σημεία: Υποστήριξε ότι υπάρχουν τεράστια κενά, σημειώνοντας ότι νέα στοιχεία, όπως τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν εντάχθηκαν εγκαίρως στη διαδικασία.

Κατήγγειλε «απροκάλυπτη συγκάλυψη» των ευθυνών υπουργών και κυβερνητικών στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο να μην λάμψει όλη η αλήθεια, ενώ υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ είχε καταθέσει αίτημα στη Βουλή για την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, ώστε όλοι οι συγγενείς να μπορούν να παρίστανται στην κύρια αίθουσα, κάτι που –όπως αποδείχθηκε από το πρωινό χάος– δεν εισακούστηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



