Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
23 Μαρ. 2026 10:29
Pelop News

Στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στη Λάρισα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «αίολη», τονίζοντας ότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπέστατο και αφήνει στο απυρόβλητο πολιτικά πρόσωπα.

Στις δηλώσεις του έξω από το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις», ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ εστίασε σε τρία βασικά σημεία: Υποστήριξε ότι υπάρχουν τεράστια κενά, σημειώνοντας ότι νέα στοιχεία, όπως τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν εντάχθηκαν εγκαίρως στη διαδικασία.

Κατήγγειλε «απροκάλυπτη συγκάλυψη» των ευθυνών υπουργών και κυβερνητικών στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο να μην λάμψει όλη η αλήθεια, ενώ υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ είχε καταθέσει αίτημα στη Βουλή για την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, ώστε όλοι οι συγγενείς να μπορούν να παρίστανται στην κύρια αίθουσα, κάτι που –όπως αποδείχθηκε από το πρωινό χάος– δεν εισακούστηκε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:26 Βουτιά άνω του 1,5% στις ευρωπαϊκές μετοχές με φόντο τον πόλεμο και το Ορμούζ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
