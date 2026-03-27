Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης: Συναντά τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ανοίγει κύκλο επαφών και στην Τρίπολη

Στη Λιβύη μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επαφών της Αθήνας με τα βασικά κέντρα εξουσίας της χώρας. Όπως ανακοίνωσε επίσημα το υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα βρίσκεται το Σάββατο 28 Μαρτίου στη Βεγγάζη, όπου θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί και στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, σε μια κίνηση με σαφές διπλωματικό και πολιτικό αποτύπωμα, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην ανατολική Λιβύη.

Η επίσκεψη στη Βεγγάζη δεν θα είναι, πάντως, η μόνη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη λιβυκή επικράτεια. Σύμφωνα με την ίδια επίσημη ανακοίνωση, την Τετάρτη 1 Απριλίου θα μεταβεί και στην Τρίπολη, όπου έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους. Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους και με τα δύο βασικά κέντρα πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής στη χώρα.

Η διπλή αυτή επίσκεψη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λιβύη παραμένει κομβικό πεδίο για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα δείχνει ότι επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία και τις επαφές της τόσο στη Βεγγάζη όσο και στην Τρίπολη, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της για τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Αυτή η αποτίμηση προκύπτει από το εύρος και τη δομή της επίσκεψης που ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ.

