Στη Μυτιλήνη αγρότες εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο «Διαγόρας»

Αγρότες στην Μυτιλήνη εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο « Διαγόρας» στο προγραμματισμένο δρομολόγια Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, με αυτό να φεύγει άδειο από το λιμάνι.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης παρέμειναν λοιπόν 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 44 οχήματα με τους αγρότες να κλείνουν το λιμάνι και να μην τους αφήνουν να αναχωρήσουν από το νησί.

Όπως λένε οι ίδιοι, αυτό κατάφεραν τον στόχο τους, ζητώντας βέβαια συγγνώμη από τους πολίτες. Όπως υποστηρίζουν βέβαια δεν φταίνε οι ίδιοι αφού η κυβέρνηση είναι αυτή που τους ταλαιπωρεί.

