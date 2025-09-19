Στη Νέα Υόρκη την Τρίτη το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι ο διάλογος με την Τουρκία αποτελεί συνειδητή επιλογή, χωρίς να σημαίνει υποχωρήσεις από εθνικά ζητήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα κυριαρχίας, αφοπλισμού ή γκρίζων ζωνών, ενώ επιδιώκει ανοιχτούς και ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας) και σε διαχρονικά θέματα που αφορούν την ελληνοτουρκική και ευρωτουρκική διάσταση.

Ο πρωθυπουργός αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων, επισημαίνοντας την αυξημένη αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

