Στη Νέα Υόρκη την Τρίτη το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

 

Στη Νέα Υόρκη την Τρίτη το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν
19 Σεπ. 2025 9:23
Pelop News

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι ο διάλογος με την Τουρκία αποτελεί συνειδητή επιλογή, χωρίς να σημαίνει υποχωρήσεις από εθνικά ζητήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα κυριαρχίας, αφοπλισμού ή γκρίζων ζωνών, ενώ επιδιώκει ανοιχτούς και ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας) και σε διαχρονικά θέματα που αφορούν την ελληνοτουρκική και ευρωτουρκική διάσταση.

Ο πρωθυπουργός αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων, επισημαίνοντας την αυξημένη αποτρεπτική δύναμη της χώρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ