Στη Σιγκαπούρη για προσέλκυση επενδύσεων ο Μητσοτάκης

Στη Σιγκαπούρη, θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης.

Στη Σιγκαπούρη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Από τους βασικούς στόχους του ταξιδιού του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι να παρουσιάσει το success story της ελληνικής οικονομίας, και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό στην Ασία σε μια από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της και σε επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς οίκους.

Κατά τη διήμερη παραμονή του στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Λόρενς Γουόνγκ καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Ταρμάν Σανμουγκαρατνάμ.

Είναι η δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον προκάτοχο του κ. Γουόνγκ, τον Λι Χσιεν Λουνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα χωρών ASEAN.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν περιθώριο ενίσχυσης καθώς Ελλάδα και Σιγκαπούρη είναι δύο χώρες που πιστεύουν στην πολυμέρεια, στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Στην ατζέντα των επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο.

Τη δεύτερη ημέρα της παραμονής του στη Σιγκαπούρη, και στο πλαίσιο του Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, με επίκεντρο την Ευρώπη – και τις προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Εκτός όμως από τις πολιτικές επαφές ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων και οργανισμών που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στη Σιγκαπούρη, τη Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα.

Μέσω αυτών των επαφών η Ελλάδα θα δείξει ότι είναι ανοιχτή σε νέες επενδύσεις και αποτελεί ασφαλή επενδυτικό προορισμό καθώς είναι μια χώρα που αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα και έχει αφήσει πίσω το δύσκολο και γεμάτο αναταράξεις παρελθόν της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



