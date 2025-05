Στη Συρία ανακαλύφθηκαν λείψανα 30 ατόμων μετά από έρευνες Κατάρ και FBI

Τα λείψανα 30 ατόμων που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος βρέθηκαν σε μια απομακρυσμένη πόλη της Συρίας, κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξήχθη από τις Αρχές του Κατάρ και του αμερικανικού FBI.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας του Κατάρ – τις οποίες επικαλείται το ειδησεογραφικό μέσο CBS – το FBI είχε αιτηθεί τη διεξαγωγή της έρευνας, ενώ σε αυτό το στάδιο διεξάγονται τεστ DNA προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Victims

Some local reports mentioned that total could be as high as 20, this list contains 14 name:

Shayma Muneer Rabee Khader – 35

Islam Issa Abdullah Khader – 38

-Sameeh Mahmoud Mohammad Khader – 42

| Hamza Sameeh Mahmoud Khader – 15

| Mohammad Sameeh Mahmoud Khader – 17

