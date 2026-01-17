Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για την «Ιθάκη» – Ομιλία με αιχμές για επιτελικό κράτος, αγροτικό και εξωτερική πολιτική

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει στις 12:00 το μεσημέρι στο Ολύμπιον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει ένα πολιτικό στίγμα με σαφείς αιχμές απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθούν το επιτελικό κράτος, η κυβερνητική διαχείριση του αγροτικού ζητήματος, οι απευθείας αναθέσεις, αλλά και τα εθνικά θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, με στόχο –όπως αναμένεται να τονίσει– την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση για ένα κράτος που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αντιπαραβάλλοντάς την στο επιτελικό κράτος του Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο αναμένεται να κατηγορήσει για απευθείας αναθέσεις και υποθέσεις υποκλοπών.

Ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό αποκτά το γεγονός ότι η επίθεση αυτή θα εξαπολυθεί από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη από την οποία, πριν από 23 χρόνια, η τότε ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είχε δώσει το σύνθημα για την «επανίδρυση του κράτους».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική και για το μπλακ άουτ του FIR Αθηνών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο θα αναφερθεί και στις ρήξεις που –κατά την άποψή του– απαιτούνται για την επιστροφή της χώρας σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό για πολιτική «δεδομένου συμμάχου», επισημαίνοντας τους κινδύνους που, όπως θα υποστηρίξει, εγκυμονεί για τα εθνικά συμφέροντα. Θα υπογραμμίσει την ανάγκη η Ελλάδα να επανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, θα κάνει αναφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κυβερνώσας προοδευτικής πρότασης, τονίζοντας ότι αυτή προϋποθέτει σαφείς πολιτικές ρήξεις και καθαρές επιλογές.

Οι ομιλητές της παρουσίασης

Για το βιβλίο «Ιθάκη» θα μιλήσουν:

Αντώνης Σαουλίδης, νομικός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος και πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Άρης Στυλιανού, πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος

Κώστας Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας

