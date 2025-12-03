Στη Βιέννη ο Γεραπετρίτης για την 32η Υπουργική Σύνοδο του ΟΑΣΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 32η Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ολομέλειας της Συνόδου καθώς και σε γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων θα είναι οι μελλοντικές προοπτικές του ΟΑΣΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι το 1975.

Την ίδια ημέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος και στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία επίσης φιλοξενείται στη Βιέννη.

