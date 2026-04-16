Στη Βουλή η «μάχη» των αρχηγών για το Κράτος Δικαίου

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, με επίκεντρο την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και του Κοινοβουλίου στη χώρα. Η διαδικασία, η οποία διεξάγεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, προκλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας χρήση του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 11:00 π.μ., ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με μια ευρεία αντεπίθεση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι οι υφιστάμενες παθογένειες αποτελούν κατάλοιπα ενός αναχρονιστικού κράτους που αρνείται να εκσυγχρονιστεί. Η στρατηγική του Μαξίμου εστιάζει στην ανάγκη εξάλειψης των πελατειακών σχέσεων και της ανθρώπινης διαμεσολάβησης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος προβάλλεται ως το απόλυτο εργαλείο διαφάνειας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι θεσμικές τομές που θα προτείνει η κυβέρνηση στοχεύουν, κατά την ίδια πηγή, στη ριζική αναμόρφωση του κράτους ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσουν στην κριτική για τη λειτουργία των θεσμών, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου. Η συζήτηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να μετατρέψει την πίεση της αντιπολίτευσης σε ευκαιρία ανάδειξης του μεταρρυθμιστικού της έργου.

