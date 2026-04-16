Στη Βουλή η «μάχη» των αρχηγών για το Κράτος Δικαίου

16 Απρ. 2026 7:37
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, με επίκεντρο την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και του Κοινοβουλίου στη χώρα. Η διαδικασία, η οποία διεξάγεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, προκλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας χρήση του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 11:00 π.μ., ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με μια ευρεία αντεπίθεση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι οι υφιστάμενες παθογένειες αποτελούν κατάλοιπα ενός αναχρονιστικού κράτους που αρνείται να εκσυγχρονιστεί. Η στρατηγική του Μαξίμου εστιάζει στην ανάγκη εξάλειψης των πελατειακών σχέσεων και της ανθρώπινης διαμεσολάβησης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος προβάλλεται ως το απόλυτο εργαλείο διαφάνειας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι θεσμικές τομές που θα προτείνει η κυβέρνηση στοχεύουν, κατά την ίδια πηγή, στη ριζική αναμόρφωση του κράτους ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσουν στην κριτική για τη λειτουργία των θεσμών, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου. Η συζήτηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να μετατρέψει την πίεση της αντιπολίτευσης σε ευκαιρία ανάδειξης του μεταρρυθμιστικού της έργου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:48 Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
