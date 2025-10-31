Στη Βουλή η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Διαβιβάστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης

Ποινική δικογραφία που αφορά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η ανακοίνωση έγινε στην Ολομέλεια από τον προεδρεύοντα Γιάννη Μπούρα.

31 Οκτ. 2025 12:22
Pelop News

Στη Βουλή έφτασε επίσημα η ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών, μετά τη διαβίβασή της από τον υπουργό Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών. Η ανακοίνωση έγινε στην Ολομέλεια από τον προεδρεύοντα Γιάννη Μπούρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δικογραφία αφορά σειρά πολιτικών προσώπων που είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις από το 2012 έως το 2023, περιλαμβάνοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και πρώην και νυν υπουργούς και υφυπουργούς από διαφορετικά χαρτοφυλάκια και συγκεκριμένα, αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη, στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.
