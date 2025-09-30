Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ασπίδα προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο που στοχεύει στη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας απέναντι σε φυσικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις. Το νομοσχέδιο, επίκαιρο λόγω των πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων σε δυτικές χώρες, προβλέπει σχέδια ανθεκτικότητας, αυστηρές υποχρεώσεις συμμόρφωσης και βαριά πρόστιμα για παραβάσεις.

Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, η οποία θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που εμπίπτουν στο νέο πλαίσιο. Το νομοσχέδιο καλύπτει 12 κρίσιμους τομείς: ενέργεια, μεταφορές, τραπεζικό σύστημα, χρηματοπιστωτικές αγορές, υγεία, πόσιμο νερό, λύματα, ψηφιακές υποδομές, δημόσια διοίκηση, διάστημα, παραγωγή και διανομή τροφίμων, αστικά απόβλητα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπονούν τακτική εκτίμηση κινδύνων, να εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και προστασίας, να διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και να εκπονούν ολοκληρωμένα σχέδια ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού και στον έλεγχο πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες και εγκαταστάσεις.

Η Γενική Γραμματεία θα μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιους ή απομακρυσμένους ελέγχους και να επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα: έως 10 εκατ. ευρώ για παραλείψεις στην εκτίμηση κινδύνων, έως 5 εκατ. ευρώ για παραβάσεις διαδικασιών ελέγχου, και έως 1 εκατ. ευρώ για μη κοινοποίηση περιστατικών.

Το χρονοδιάγραμμα είναι σαφές: μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα πρέπει να εκπονηθεί η Εθνική Στρατηγική και η πρώτη συνολική εκτίμηση κινδύνων, ενώ έως τον Ιούλιο θα προσδιοριστούν οι κρίσιμες οντότητες. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα έχουν δέκα μήνες από την ειδοποίησή τους για να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις.

