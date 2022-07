Στη Ζάκυνθο ο Μάτζικ Τζόνσον, μαζί του ο Σάμιουελ Τζάκσον – ΦΩΤΟ

Σε διαφήμιση για την Ελλάδα έχει μετατρέψει τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media ο «θρύλος» του NBA, Μάτζικ Τζόνσον!

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μάτζικ ήταν στην Αθήνα και επισκέφτηκε την Ακρόπολη, κάνοντας λόγο για μια μοναδική εμπειρία στη ζωή του. Από τότε έχει «οργώσει» τα ελληνικά νησιά και δεν σταματά να δημοσιεύει φωτογραφίες, μαζί με τους διάσημους φίλους του.

Κάνει τον γύρο των ελληνικών νησιών ο Μάτζικ Τζόνσον

Επισκέφθηκε αρχικά τη Μύκονο και στη συνέχεια βρέθηκε στη Σαντορίνη, όπου πόζαρε με φόντο τον μπλε τρούλο από τις Τρεις Καμπάνες των Φηρών και το ηφαίστειο. «Η Cookie και εγώ στην περίφημη εκκλησία Τρεις Καμπάνες των Φηρών, στην πανέμορφη Σαντορίνη! Πίσω μας μπορείτε να δείτε ένα ηφαίστειο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο θρύλος των Λος Αντζελες Λέικερς.

Με καλή παρέα στη Ζάκυνθο

Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε είναι από τη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του και φίλους του, γράφοντας στη λεζάντα τα εξής: «Απολαύσαμε ένα όμορφο δείπνο χθες το βράδυ στην ψαροταβέρνα Κόμης στη Ζάκυνθο στην Ελλάδα, με τους φίλους μας Richard και Tina Lawson, Simone και Todd Smith, LaTanya και Sam Jackson και Vicki και John Palmer!»

We enjoyed a beautiful dinner last night at Komis Fish Tavern in Zakynthos, Greece with our friends Richard and Tina Lawson, Simone and Todd Smith, LaTanya and Sam Jackson, and Vicki and John Palmer! pic.twitter.com/jqAJfH3elz

