Στην αγαπημένη του Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς

Δεκτός με ενθουσιασμό και συγκίνηση από τους πολίτες της Καλαμάτας έγινε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης Λένας, με τον Αντώνη Σαμαρά να πνίγεται στις αγκαλιές του κόσμου.

Ο ίδιος ήταν φοβερά συγκινημένος και ευχαρίστησε από καρδιάς όλον τον κόσμο που έσπευσε να του μιλήσει στον απογευματινό καφέ στην κεντρική πλατεία στο Bistroteca.

Ο πρώην Πρωθυπουργός από το Σάββατο βρίσκεται στην Καλαμάτα για τις επικείμενες εορταστικές εκδηλώσεις για την Προστάτιδα της πόλης, Παναγία Υπαπαντή, που κορυφώνονται τη Δευτέρα.

