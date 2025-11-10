Στην Αργεντινή τρεις παίκτες έμειναν εκτός αποστολής γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κίτρινου πυρετού!

Για το φιλικό με την Ανγκόλα στη Λουάντα

10 Νοέ. 2025 21:41
Από την Αργεντινή επιβεβαιώθηκε επισήμως η απουσία τεσσάρων παικτών για το φιλικό με την Ανγκόλα στη Λουάντα, σε μια περιοδεία που θα αποτελέσει το μοναδικό αγωνιστικό τεστ της «Αλμπισελέστε» στη συγκεκριμένη διεθνή διακοπή. Οι Εντσο Φερνάντες, Ναουέλ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρεζ και Τζουλιάνο Σιμεόνε τέθηκαν εκτός, με διαφορετικό αιτιολογικό: ο μέσος της Τσέλσι Έντσο Φερνάντες αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο και προφυλάσσεται για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενώ οι τρεις παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις υγειονομικές διαδικασίες που αφορούν τον εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού, προαπαιτούμενο για την είσοδο στην Αγκόλα.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη Λουάντα και θα είναι η μοναδική εμφάνιση της Αργεντινής σε αυτή τη διακοπή της FIFA, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να παραμένει στην Ευρώπη μέχρι τις 18 Νοεμβρίου για προπονήσεις και περαιτέρω δουλειά πάνω σε σχήματα και αυτοματισμούς. Η συγκυρία επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα, δίνοντας ρυθμό και σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, χωρίς την πίεση επίσημης διοργάνωσης.

Στο πρόσφατο αγωνιστικό δείγμα, η «Αλμπισελέστε» επικράτησε 1-0 της Βενεζουέλας και συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο. Το τεστ με την Ανγκόλα λειτουργεί ως γέφυρα προς το κλείσιμο του έτους, με στόχο τη διατήρηση έντασης και συνοχής, αλλά και την αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών σε θέσεις-κλειδιά, δεδομένων και των συγκεκριμένων απωλειών στη μεσαία γραμμή και στα άκρα της άμυνας και της επίθεσης.
