Στην Αρτα σήμερα η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου

Σήμερα Τετάρτη 11/02/2026, στην Αρτα ο επίλογος της οικογενειακής τραγωδίας με την 35χρονη Πατρινή Ευανθία Αγγελοπούλου, να χάνει τη ζωή της ξαφνικά, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, καταρρέοντας στο σπίτι της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας.

Θα τη αποχαιρετήσουν ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της Ιωάννης και το αβάπτιστο βρέφος, οι γονείς της Γεώργιος και Κωνσταντίνα, Ιωάννης και Παρασκευή, τα αδέλφια της Κωνσταντίνος και Ελένη, Διονύσιος και Δωροθέα, Μαίρη και Μάρκος, συγγενείς και φίλοι.

Η άτυχη Ευανθία, τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όμως ήταν ήδη αργά.

