Στην Αθήνα για θεραπείες ο δήμαρχος Άη Στράτη – Η μάχη με τον καρκίνο και τα μηνύματα στήριξης

Στην πρωτεύουσα παραμένει το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες, μετά τη διάγνωση με καρκίνο που είχε γνωστοποιήσει δημόσια πριν από περίπου έναν μήνα.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε την πορεία από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι σήμερα, καθώς και τη μεγάλη ανταπόκριση στήριξης που δέχθηκε. Όπως εξήγησε, κρίθηκε απαραίτητη η μετακίνησή του από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης, ενώ οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

Αναφερόμενος στο πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε πόνο στο πόδι, τον οποίο αρχικά δεν αξιολόγησε ως σοβαρό. Η απόφαση να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, έπειτα από παρότρυνση συνεργάτη του, οδήγησε στον εντοπισμό ευρημάτων που κινητοποίησαν περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.





Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής στις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε δυσμενέστερη εξέλιξη, γεγονός που, όπως είπε, τον έκανε να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στην υγεία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη στήριξη που έλαβε από πολίτες, γνωστούς και μη, μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειάς του, τονίζοντας ότι τα μηνύματα συμπαράστασης αποτέλεσαν σημαντική ψυχολογική ενίσχυση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπειρία αυτή επηρέασε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή, εκφράζοντας αισιοδοξία αλλά και μεγαλύτερο ρεαλισμό για το μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



