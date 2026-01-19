Στην Εισαγγελία Λάρισας οι αγρότες με τα βανδαλισμένα τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας

Στην Εισαγγελία Λάρισας προσήλθαν οι δύο αγρότες, τα τρακτέρ των οποίων υπέστησαν βανδαλισμούς τις προηγούμενες ημέρες στο μπλόκο της Νίκαιας, καταθέτοντας μήνυση κατά αγνώστων. Με την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη ζητούν να λάβουν το οπτικό υλικό από τις κάμερες της παραχωρησιούχου εταιρείας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Πρόκειται για τον Θοδωρής Παπακωστούλης και τον Αντώνης Μπατρακούλης, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή αγροτών που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, την προηγούμενη Τρίτη, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα αγροτικά ζητήματα.

Σε δηλώσεις τους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι δύο αγρότες εξήγησαν ότι προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης, ζητώντας από τον εισαγγελέα την πρόσβαση στο υλικό των καμερών, καθώς, όπως υπογράμμισαν, είναι οι άμεσα θιγόμενοι από τον βανδαλισμό. Παράλληλα εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη στάση του Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν συναίνεσε να κινηθούν από κοινού, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι οι αρμόδιοι, γεγονός που οι αγρότες χαρακτήρισαν αδικαιολόγητο.

«Νιώθουμε απογοήτευση για όσα συνέβησαν από ανθρώπους με πολύ μικρό και στενό μυαλό», ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πράξη στρέφεται ευθέως εναντίον τους και της κινητοποίησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα τρακτέρ που βρίσκονταν στο μπλόκο της Νίκαιας, σκίζοντας τα λάστιχα και γράφοντας τη λέξη «προδότης», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

