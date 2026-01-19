Στην Εισαγγελία Λάρισας οι αγρότες με τα βανδαλισμένα τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν οι δύο αγρότες των οποίων τα τρακτέρ βανδαλίστηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας, ζητώντας την ταυτοποίηση των δραστών και την απόδοση ευθυνών για την επίθεση σε βάρος τους.

Στην Εισαγγελία Λάρισας οι αγρότες με τα βανδαλισμένα τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας
19 Ιαν. 2026 11:18
Pelop News

Στην Εισαγγελία Λάρισας προσήλθαν οι δύο αγρότες, τα τρακτέρ των οποίων υπέστησαν βανδαλισμούς τις προηγούμενες ημέρες στο μπλόκο της Νίκαιας, καταθέτοντας μήνυση κατά αγνώστων. Με την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη ζητούν να λάβουν το οπτικό υλικό από τις κάμερες της παραχωρησιούχου εταιρείας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Πρόκειται για τον Θοδωρής Παπακωστούλης και τον Αντώνης Μπατρακούλης, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή αγροτών που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, την προηγούμενη Τρίτη, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα αγροτικά ζητήματα.

Σε δηλώσεις τους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι δύο αγρότες εξήγησαν ότι προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης, ζητώντας από τον εισαγγελέα την πρόσβαση στο υλικό των καμερών, καθώς, όπως υπογράμμισαν, είναι οι άμεσα θιγόμενοι από τον βανδαλισμό. Παράλληλα εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη στάση του Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν συναίνεσε να κινηθούν από κοινού, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι οι αρμόδιοι, γεγονός που οι αγρότες χαρακτήρισαν αδικαιολόγητο.

«Νιώθουμε απογοήτευση για όσα συνέβησαν από ανθρώπους με πολύ μικρό και στενό μυαλό», ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πράξη στρέφεται ευθέως εναντίον τους και της κινητοποίησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα τρακτέρ που βρίσκονταν στο μπλόκο της Νίκαιας, σκίζοντας τα λάστιχα και γράφοντας τη λέξη «προδότης», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ