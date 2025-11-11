Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Ο βουλευτής Αχαΐας ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης παρευρέθηκε την Κυριακή το πρωί στο brunch που διοργάνωσε o όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενίσχυση του ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης». Η εκδήλωση ανέδειξε με έμπρακτο τρόπο τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, προωθώντας τη στήριξη ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα παιδιών που χρειάζονται φροντίδα και προστασία.

Ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στις κυρίες του Inner Wheel για την αδιάκοπη δράση τους και τον ουσιαστικό τους ρόλο στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή αποτελούν φωτεινά παραδείγματα ενεργούς συμμετοχής και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



