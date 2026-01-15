Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τον Απόλλωνα λίγο πριν την εκπνοή της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα (15/01/2026). Συγκεκριμένα απέκτησε τον έμπειρο γκαρντ Βαγγέλη Τζόλο (1991, 1.92 μ.) και τον νεαρό γκαρντ-φόργουορντ Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο (2007, 1,97 μ.).

Ο Τζόλος ξεκίνησε τη σεζόν φέτος στην πρωτοπόρο της Elite League, ενώ πέρυσι στην ίδια κατηγορία με τον Ερμή Σχηματαρίου είχε μ.ο. 11,2 πόντους και 3,8 ασίστ. Παλαιότερα έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Φιλαθλητικό, Ίκαρο Καλλιθέας, Εθνικό Πειραιώς, Κύμη (Α1 Εθνική), Ερμή Αγίας, Ολυμπιακό Β’, Κόροιβο Αμαλιάδας και Ιωνικό Νίκαιας (Α1 Εθνική). Είναι παίκτης που ειδικά στο πρωτάθλημα της National League 1 μπορεί με την εμπειρία και την ποιότητά του να δώσει πολλές λύσεις στους «μελανόλευκους».

Ο Αθανασόπουλος είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες. Έχει αγωνιστεί παλαιότερα στις ηλικιακές ομάδες του Απόλλωνα και του Ολυμπιακού. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά στον ΑΣ Κώων Ιπποκράτης, ομάδα που συμμετέχει στη Nationa League 2.

Πλέον απλώς αυτό που απομένει είναι ο Απόλλων, που κινήθηκε με μυστικότητα, να ανακοινώσει Τζόλο και Αθανασόπουλο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες οι μεταγραφές τους έχουν ολοκληρωθεί και λογικά θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου με το Παγκράτι στο Μετς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



