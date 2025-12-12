Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταγγελίες για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, ύβρεις και απειλές

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν τα κόμματα, με τον πρόεδρο Α. Νικολακόπουλο να ζητά την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η ΝΔ καταγγέλλει σεξιστικές επιθέσεις, ύβρεις και απειλητικά e-mails, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας αντεπιτίθεται κάνοντας λόγο για απειλές κατά της ίδιας της προέδρου.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Α. Νικολακόπουλος, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, επικαλούμενος «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και «συνεχείς διακοπές προς όλους σχεδόν τους συναδέλφους».

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από τις καταγγελίες του εισηγητή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, ο οποίος έκανε λόγο για σειρά περιστατικών που, όπως είπε, συνιστούν απαράδεκτη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου:

Σεξιστική επίθεση προς τη Μ. Συρεγγέλα, στην οποία φέρεται να είπε «σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν», ενώ σε τηλεοπτική της εμφάνιση την κατηγόρησε ότι «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία». Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι η κατηγορία «θα κληθεί να αποδειχθεί στα δικαστήρια».

Ύβρεις προς βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, καταγγέλλοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη» σε διάδρομο της Βουλής.

Αποστολή απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μέλη της επιτροπής της ΝΔ, με εξαιρετικά σκληρό περιεχόμενο, όπως:

«Σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα…»

«Εύχομαι να σου κόψουν το λαρύγγι…»

Ο εισηγητής τόνισε πως τα μηνύματα θα διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν σχετίζονται με την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά «η πολιτική ευθύνη παραμένει».

Παρουσία συνεργατών της Πλεύσης έξω από την αίθουσα, οι οποίοι —όπως είπε— «παρακολουθούν βουλευτές και προσπαθούν να υποκλέψουν συνομιλίες».

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε την επιτροπή να εξετάσει συνολικά τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι «το θέατρο του παραλόγου πρέπει να τελειώσει» και ότι δεν θα γίνει ανεκτή ξανά η χρήση εκφράσεων όπως «γκάνγκστερ», που αποδόθηκε στους κ. Κτιστάκη και Φόρτωμα.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής ΝΔ Φ. Φόρτωμας χαρακτήρισε τα περιστατικά «απαράδεκτα» και πρόσθεσε ότι «ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Αντιδράσεις των κομμάτων

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας αντέτεινε ότι το πραγματικό ζήτημα είναι η απειλή που δέχθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου από τον μάρτυρα Ξυλούρη, «ο οποίος της είπε ότι θα τη σκοτώσει». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν μερίμνησε για την προστασία της και έκανε λόγο για «φραστικές επιθέσεις» που δέχονται και οι ίδιοι. Αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξιστική συμπεριφορά από την πλευρά της Πλεύσης και χαρακτήρισε τις καταγγελίες «υπερβολές».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη μίλησε για «επιχείρηση συμψηφισμού ακραίων συμπεριφορών», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης τόνισε ότι «τέτοιες εικόνες απομακρύνουν τους πολίτες από την πολιτική».

Το ΚΚΕ, μέσω της Δ. Μανωλάκου, χαρακτήρισε «προκλητικό» και «απαράδεκτο» τον όρο «κόκκινος φασισμός», ζητώντας από τη ΝΔ να τον ανακαλέσει.

Τέλος, ο Ν. Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι το κόμμα του «δεν θα συμμετάσχει σε μια διαδικασία που έχει εξελιχθεί σε ατέρμονο καβγά», καλώντας όλα τα μέλη της επιτροπής να επιστρέψουν στην ουσία του έργου της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



