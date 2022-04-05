Στην Εθνική Παίδων δύο Πατρινοί ποδοσφαιριστές
Ο Ιάσονας Γεωργακόπουλος του Ολυμπιακού δέχθηκε ακόμα ένα μεγάλο δώρο με την κλήση του στην Εθνική ομάδα
Οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των αναπτυξιακών ηλικιών κάτω των 15 και 16 ετών, απηύθυναν πρόσκληση σε 48 παίκτες για προπονήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά από τις 5 έως τις 7 Απριλίου.
Aνάμεσα στα ονόματα αυτό του Πατρινού τερματοφύλακα της Κ15 του Ολυμπιακού, Ιάσονα Γεωργακόπουλου αλλά και του ποδοσφαιριστή της Νίκης Προαστείου, Κωνσταντίνου Χρυσανθακόπουλου.
Η πρόσκληση του κ. Άγγελου Χατζόπουλου για προπονήσεις στις 5 (16:00) και 6/4 (10:00).
|K15
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|2007
|ΑΕΚ
|Τ
|ΖΩΓΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Τ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΑΣΟΝΑΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Α
|ΣΟΥΛΙΑΝΑΚΟΥ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Α
|ΤΖΑΜΑΛΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2007
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Α
|ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2007
|ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑ
|Α
|ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2007
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Μ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|2007
|ΑΕΚ
|Μ
|ΚΩΤΣΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|2007
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Μ
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΔΑΡΒΙΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΖΕΚΑ
|ΡΟΝΙ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Μ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|2007
|ΑΕΚ
|Μ
|ΜΠΟΚΟΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Ε
|ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2007
|MFK Vitkovice
|Ε
|ΤΡΙΚΑΤΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Ε
|ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΣΩΚΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|2007
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Ε
|ΚΑΡΑΑΡΓΥΡΗΣ
|ΖΩΗΣ
|2007
|ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
|Ε
|ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ
|2007
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2007
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Η πρόσκληση του κ. Αλέξανδρου Αλεξιάδη για προπονήσεις στις 6 (18:00) και 7/4 (10:00).
|Κ16
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Τ
|ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|2006
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Α
|ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2006
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Α
|ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|2006
|FC SCHALKE
|Ε
|ΣΟΥΦΚΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Α
|ΣΒΙΓΚΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|2006
|ΑΕΚ
|Μ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Μ
|ΜΠΡΕΓΚΟΥ
|ΑΝΤΡΙΑΝΟ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Μ
|ΑΛΑΦΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|2006
|ΑΕΚ
|Μ
|ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|2006
|ΑΕΚ
|Ε
|ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ε
|ΤΑΚΕΣΙΑΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Μ
|ΚΑΛΑΝΤΖΗ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|2006
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Μ
|ΡΟΛΑΚΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|2006
|ΟΦΗ
|Ε
|ΛΙΟΣΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
|Ε
|ΝΤΕΡΒΙΣΗ
|ΜΑΡΙΟΣ
|2006
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Ε
|ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|2006
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|Μ
|ΣΤΑΝΤΖΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2006
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|2006
|ΑΕΚ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις - νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο pelop.gr
Γράψτε το σχόλιό σας