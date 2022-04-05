Στην Εθνική Παίδων δύο Πατρινοί ποδοσφαιριστές

Ο Ιάσονας Γεωργακόπουλος του Ολυμπιακού δέχθηκε ακόμα ένα μεγάλο δώρο με την κλήση του στην Εθνική ομάδα

Στην Εθνική Παίδων δύο Πατρινοί ποδοσφαιριστές
05 Απρ. 2022

Οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των αναπτυξιακών ηλικιών κάτω των 15 και 16 ετών, απηύθυναν πρόσκληση σε 48 παίκτες για προπονήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά από τις 5 έως τις 7 Απριλίου.

Aνάμεσα στα ονόματα αυτό του Πατρινού τερματοφύλακα της Κ15 του Ολυμπιακού, Ιάσονα Γεωργακόπουλου αλλά και του ποδοσφαιριστή της Νίκης Προαστείου, Κωνσταντίνου Χρυσανθακόπουλου.

Η πρόσκληση του κ. Άγγελου Χατζόπουλου για προπονήσεις στις 5 (16:00) και 6/4 (10:00).

K15
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2007 ΑΕΚ
Τ ΖΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Τ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Α ΣΟΥΛΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Α ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑ
Α ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2007 ΑΕΚ
Μ ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Μ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΖΕΚΑ ΡΟΝΙ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 ΑΕΚ
Μ ΜΠΟΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Ε ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 MFK Vitkovice
Ε ΤΡΙΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Ε ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΣΩΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Ε ΚΑΡΑΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
Ε ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η πρόσκληση του κ. Αλέξανδρου Αλεξιάδη για προπονήσεις στις 6 (18:00) και 7/4 (10:00).

Κ16
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Τ ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2006 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Α ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 FC SCHALKE
Ε ΣΟΥΦΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Α ΣΒΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΑΕΚ
Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μ ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΟ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΑΕΚ
Μ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 ΑΕΚ
Ε ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΤΑΚΕΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2006 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μ ΡΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΟΦΗ
Ε ΛΙΟΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Ε ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ε ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Μ ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 ΑΕΚ
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