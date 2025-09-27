Στην Ινδία 36 νεκροί, γυναίκες και παιδιά ανάμεσα τους από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X

27 Σεπ. 2025 21:41
Δυστυχώς τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, μετά από ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενός πολιτικού αρχηγού στη Ινδία, το Σάββατο (27.09.2025).

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στην Ινδία, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ποδοπάτημα έχουν επιβεβαιωθεί επίσης, τουλάχιστον 58 τραυματίες.

Ο ηθοποιός και πολιτικός Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

Το περιστατικό ανάγκασε τον ηθοποιό -πολιτικό να διακόψει προσωρινά την ομιλία του, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες λιποθύμησαν λόγω του ασφυκτικού συνωστισμού.

Χάος επικράτησε και σε νοσοκομείο του κρατιδίου, αφού σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, γιατροί και νοσηλευτές πάσχιζαν να διασώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς
Ινδία

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Χάος επικράτησε και σε νοσοκομείο του κρατιδίου, αφού σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, γιατροί και νοσηλευτές πάσχιζαν να διασώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 γυναίκες, 9 άνδρες και 6 παιδιά, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας του Ταμίλ Ναντού, Μα Σουμπραμανιάν.

 
