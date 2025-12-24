Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη

Ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια κούρσα του Διαστήματος ανοίγει η Ρωσία, ανακοινώνοντας σχέδια για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη εντός της επόμενης δεκαετίας, με στόχο τη στήριξη τόσο του δικού της σεληνιακού προγράμματος όσο και ενός κοινού ρωσοκινεζικού ερευνητικού σταθμού.

Η ρωσική κρατική διαστημική υπηρεσία Roscosmos γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει την ολοκλήρωση του έργου έως το 2036 και ότι έχει ήδη υπογράψει σχετικό συμβόλαιο με την αεροδιαστημική εταιρεία Lavochkin Association για την ανάπτυξη της υποδομής.

Σύμφωνα με τη Roscosmos, ο σταθμός θα παρέχει ενέργεια για ένα ευρύ φάσμα σεληνιακών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν ρομποτικά οχήματα εξερεύνησης, αστεροσκοπείο, καθώς και τις υποδομές του Διεθνούς Ρωσοκινεζικού Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η μετάβαση από μεμονωμένες αποστολές σε ένα μακροπρόθεσμο, μόνιμο πρόγραμμα επιστημονικής παρουσίας στη Σελήνη.

Αν και η Roscosmos δεν αναφέρει ρητά ότι ο σταθμός θα είναι πυρηνικός, διευκρινίζει ότι στην κατασκευή θα συμμετάσχουν η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom και το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κορυφαίο ινστιτούτο πυρηνικών ερευνών της Ρωσίας, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια περί πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Μπακάνοφ, έχει ήδη δηλώσει ότι στους βασικούς στόχους της ρωσικής διαστημικής στρατηγικής περιλαμβάνονται η εγκατάσταση πυρηνικού σταθμού στη Σελήνη και η περαιτέρω εξερεύνηση της Αφροδίτης, του αποκαλούμενου «αδελφού πλανήτη» της Γης.

Η Σελήνη, που απέχει περίπου 384.400 χιλιόμετρα από τη Γη, παίζει καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα του πλανήτη μας, επηρεάζοντας την περιστροφή του και προκαλώντας τις παλίρροιες στους ωκεανούς. Η αυξανόμενη στρατηγική και επιστημονική της σημασία την καθιστά πλέον πεδίο έντονου γεωπολιτικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού, με τις μεγάλες δυνάμεις να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για μόνιμη παρουσία στο Διάστημα.

