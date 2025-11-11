Στην Κίνα γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! ΒΙΝΤΕΟ

Κατά μήκος μιας εθνικής οδού που συνδέει την ενδοχώρα της χώρας με το Θιβέτ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

 

11 Νοέ. 2025 17:10
Στην Κίνα κατέρρευσε μέρος μιας μεγάλης γέφυρας, που άνοιξε πρόσφατα, την Τρίτη (11/11) στην επαρχία Σιτσουάν, κατά μήκος μιας εθνικής οδού που συνδέει την ενδοχώρα της χώρας με το Θιβέτ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με το reuters, η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Κατέρρευσαν η γέφυρα πρόσβασης και το οδόστρωμα προκαλώντας κατολισθήσεις.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ανάδοχος Sichuan Road & Bridge Group στα social media.

