Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών

Η Αχαΐα κατατάσσεται πλέον στις περιοχές υψηλού κινδύνου για δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου. Η κατάταξη βασίζεται σε βλάστηση, κλιματικές συνθήκες και συχνότητα υψηλών δεικτών, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της πυροπροστασίας στη Δυτική Ελλάδα.

03 Δεκ. 2025 15:00
Στην υψηλή κατηγορία κινδύνου συγκαταλέγεται η Αχαΐα στον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών που εγκρίθηκε χθες μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Χάρτης, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας.

Ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο

Η Αχαΐα, αλλά και η γειτονική Ηλεία, φέρουν το «πορτοκαλί» χρώμα της υψηλής επικινδυνότητας, εξαιτίας της βλάστησης που τις χαρακτηρίζει ως περιοχές, αλλά και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών στη Δυτική Ελλάδα (σ.σ. τον κίνδυνο διέφυγε μόνο η Αιτωλοακαρνανία που χαρακτηρίζεται «περιοχή μέσης επικινδυνότητας»).

Παράλληλα, ρόλο στον χαρακτηρισμό της Αχαΐας ως Νομό υψηλού κινδύνου έπαιξε και η συχνότητα εμφάνισης υψηλών τιμών (3, 4 και 5) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Σε κάθε περίπτωση, με αυτήν την προσέγγιση, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά πλέον, μια στοχευμένη κι αξιόπιστη εικόνα του πραγματικού κινδύνου σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ξεφεύγοντας από την απλή χαρτογράφηση των περασμένων δεκαετιών.

