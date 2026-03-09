Στην Κροατία έβαλαν πλαφόν στις τιμές των καύσιμων

Μπροστά στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή που έχουν βάλει «φωτιά» στις τιμές των καύσιμων, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Κροατία, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στην προμήθεια πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

«Σήμερα, θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών ενέργειας και να προστατεύσουμε το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της Κροατίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Πλένκοβιτς είπε επίσης πως η κυβέρνησή του θα ορίσει το πλαφόν στις τιμές από αύριο Τρίτη, καθιστώντας με την απόφασή αυτή την Κροατία μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να φρενάρουν τις αυξήσεις των τιμών στα βενζινάδικα.

Το ανώτατο όριο της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα οριστεί στα 1,55 ευρώ, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό μια αύξηση που θα έφερνε την τιμή στα 1,72 ευρώ. Το πλαφόν της τιμής της βενζίνης θα παραμείνει στα 1,50 ευρώ, έναντι μιας πιθανής ανόδου στα 1,55 ευρώ.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022, καθώς ενισχύθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις προμήθειες μαύρου χρυσού παγκοσμίως.

