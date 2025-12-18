Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Αύριο η ψήφιση με ονομαστική ψηφοφορία

Στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει ονομαστική ψηφοφορία κατά την αυριανή διαδικασία ψήφισης.

18 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των μηχανισμών πληρωμών και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων.

Παράλληλα με το σχέδιο νόμου έχουν κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση τρεις υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη αφορά ρυθμίσεις οφειλών φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών και ατομικών επιχειρήσεων που έχουν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η δεύτερη τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις για αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εξαιτίας της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΠΑ.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, την παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, τη νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ για το έτος 2023, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσία εργαζομένων υπό εξαιρετικές συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΑΚΑ.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ, με απόφαση της ΕΕΤΤ, για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου του ΚΕΦ, καθώς και διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

