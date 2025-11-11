Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό

Η άτυπη σύνοδος των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Λβιβ, σύμφωνα με πρόσκληση που εστάλη τη Δευτέρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό
11 Νοέ. 2025 16:55
Pelop News

Ανώτατοι Ευρωπαίοι υπουργοί θα επισκεφθούν την Ουκρανία τον Δεκέμβριο, σε ένδειξη πολιτικής υποστήριξης προς την υποψηφιότητά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Λβιβ, στα δυτικά της χώρας, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να παρακάμψουν τα εμπόδια που προκαλεί η αντίθεση της Ουγγαρίας.

Η άτυπη σύνοδος των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Λβιβ, σύμφωνα με πρόσκληση που εστάλη τη Δευτέρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η επιστολή εστάλη – όπως αναφέρει το Politico – από κοινού από τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και τον Ουκρανό αναπληρωτή πρωθυπουργό, Τάρας Κάτσκα.

«Κύριο θέμα των συζητήσεών μας θα είναι η πρόοδος της Ουκρανίας στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ», αναφέρεται στο έγγραφο. «Η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία να γίνει αποτίμηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων, να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα και να επαναβεβαιωθεί η πολιτική στήριξη στις προσπάθειες μεταρρύθμισης και ενσωμάτωσης της Ουκρανίας».

Η επιστολή τονίζει επίσης ότι με τη διεξαγωγή της συνόδου στην ουκρανική επικράτεια «θα σταλεί ένα σαφές και ενιαίο πολιτικό μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρωτοβουλία για τη σύνοδο στο Λβιβ έρχεται τη στιγμή που η ΕΕ δυσκολεύεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για οικονομική στήριξη προς το Κίεβο. Η πρόταση για τη χορήγηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, παραμένει μπλοκαρισμένη λόγω ενστάσεων του Βελγίου.

Η Ουκρανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2022 και έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες οικονομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει δεσμευτεί να εμποδίσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, οι οποίες απαιτούν ομόφωνη στήριξη από όλα τα κράτη-μέλη.

Προτάσεις για αλλαγή των κανόνων ώστε η διαδικασία να προχωρά με ενισχυμένη πλειοψηφία δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμη επαρκή υποστήριξη.

«Η ιδέα είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς καθυστερήσεις», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Έπειτα, όταν η Ουγγαρία πάψει να έχει δικαίωμα βέτο, θα μπορέσουμε να κινηθούμε άμεσα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας πρόσφατα τη θετική αξιολόγηση της Κομισιόν για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ότι η χώρα του θα γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ «με δίκαιο τρόπο, όταν η Ουκρανία θα στέκεται στα πόδια της και ο πόλεμος θα έχει τελειώσει».

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
