Στην «Π» ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

«Η Ελλάδα έχει δικαίωμα και υποχρέωση να στηρίζει έμπρακτα την ασφάλεια της Κύπρου» – Ο Γιώργος Συλλούρης υπερασπίζεται την αποστολή ελληνικής δύναμης

Στην «Π» ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν» Η αποστολή των ελληνικών στρατευμάτων στο νησί της Αφροδίτης έχει προκαλέσει αισθήματα ανακούφισης στους Κυπρίους, αλλά και αντιδράσεις από συγκεκριμένους κύκλους
09 Μαρ. 2026 14:00
Pelop News

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Κύπρο ανάρτηση του προέδρου της Ενωσης Συντακτών Κύπρου Γιώργου Φράγγου, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Φράγκος επιχείρησε -όπως ο ίδιος υποστήριξε- να στηλιτεύσει «ακραίες, υπερφίαλες συμπεριφορές επιζήμιες για τα εθνικά μας συμφέροντα». Ωστόσο δεν συγκεκριμενοποίησε σε ποιες αντιδράσεις αναφερόταν ούτε εξήγησε πώς αυτές θεωρεί ότι πλήττουν τα εθνικά συμφέροντα.

Η τοποθέτηση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς δεν διευκρινίστηκε αν σχετιζόταν με την ιστορική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη και φρεγάτες στην Κύπρο για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Στην αρχική του ανάρτηση, ο κ. Φράγκος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Στρατ….οι, ελληνούτσοι, φουστανελάδες, τσολιάδες, εθνικάφρονες κ……ντες, κουλάρετε, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Η ευφορία σας είναι έωλη, παράλογη, ετερόφωτη και συννεφοβατούσα. Προσγειωθείτε. Πυρομανείς, μην ηδονίζεστε με τη φωτιά. Συνέλθετε».

Το θέμα σχολίασε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, Γιώργος Συλλούρης, ο οποίος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το ύφος και το περιεχόμενο της παρέμβασης. Οπως σημειώνει, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι χρησιμοποιείται, όπως λέει, «χυδαία και υβριστική φρασεολογία» απέναντι σε όσους εξέφρασαν ικανοποίηση για την παρουσία ελληνικών δυνάμεων στο νησί.

Κατά τον κ. Συλλούρη και την Ομοσπονδία, η Ελλάδα διαθέτει τόσο νομικό όσο και πολιτικό δικαίωμα να ενδιαφέρεται ενεργά για την ασφάλεια της Κύπρου, καθώς αποτελεί μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις. «Δεν πρόκειται για θεωρητική υποχρέωση, αλλά για ευθύνη που μπορεί και πρέπει να εκφράζεται και στην πράξη» επισημαίνει, τονίζοντας παράλληλα ότι η Αθήνα έχει ηθική και εθνική υποχρέωση να στηρίζει τους Ελληνες της Κύπρου, οι οποίοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων, αλλά και των ιστορικών κοινοτήτων των Μαρωνιτών, των Λατίνων και των Αρμενίων.

Αναφερόμενος στην αποστολή των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και μαχητικών αεροσκαφών F‑16 Fighting Falcon, ο κ. Συλλούρης εκφράζει την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως είναι θετικό το γεγονός ότι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την άμυνα της Κύπρου.

