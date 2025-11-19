Στην Πάτρα αγωνίζονται και οι δυο ομάδες της Ακαδημίας των Σπορ

Στην Πάτρα αγωνίζονται και οι δύο ομάδες χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ το ερχόμενο Σάββατο 22/11/25 στο κλειστό του ΠΕΑΚ Πάτρας στο Κουκούλι.

Συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα φιλοξενήσει στις 5.00 μ.μ. την ομάδα της ΑΣ Άνοιξη Διονύσου.

Η ανδρική ομάδα για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής ανδρών νωρίτερα στις 3.15 μ.μ. θα φιλοξενήσει την ομάδα του ΠΟΚ Εσπέρου Καλλιθέας.

Παράλληλα με τους αγώνες και συγκεκριμένα στις 5.00 μ.μ. πριν την έναρξη του γυναικείου αγώνα το Δ.Σ. της Ακαδημίας των Σπορ θα βραβεύσει ως Πάτρα η οποία είναι μοναδική εκπρόσωπος πλέον του Πατραϊκού χάντμπολ, τον δημοσιογράφο Μάνο Νεόφυτο, ο οποίος ασχολείται με το χάντμπολ επαγγελματικά από τα πρώτα βήματα του αθλήματος στην Ελλάδα το 1978 και παράλληλα βοήθησε το Πατρινό χάντμπολ από την ημέρα που γεννήθηκε στην Πάτρα, από το 1980 έως και σήμερα.

Ο Μάνος Νεόφυτος ξεκίνησε τη δημοσιογραφία το 1972 στην Αθλητική Ηχώ σε ηλικία 16 ετών με ρεπορτάζ μπάσκετ και ποδόσφαιρο Α΄ Εθνικής κατηγορίας. Από το 1978 που ήρθε το χάντμπολ στην Ελλάδα τον ΄΄κέρδισε΄΄ και είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν επισταμένα εκείνα τα χρόνια με το άθλημα και ο ΄΄ γηραιότερος ΄΄ από τότε που συνεχίζει να γράφει ακόμη και σήμερα για όλες τις ομάδες έχοντας και δικό του site το Palmare.gr.

Την 5ετία 1985-89 έβαλε το χάντμπολ στην εβδομαδιαία εφημερίδα 7ήμερο του μπάσκετ, μεγάλη επιτυχία για εκείνα τα χρόνια.

Το 1987 μετείχε στην έκδοση της 15νθήμερης εφημερίδας ΄΄το χάντμπολ΄΄.

Το 1988 κυκλοφόρησε το μηνιαίο περιοδικό HANDBALL και γενικά ήταν μέσα σε κάθε προσπάθεια εντύπων που κυκλοφόρησαν εκείνα τα χρόνια.

Έχει συμμετάσχει στον οργανωτικό τομέα σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις που έγιναν στην Ελλάδα κατά την διεκδίκηση των Ολυμπιακών αγώνων του 1996, από το 1980 μέχρι το 1995.

Είναι συγγραφέας 7 βιβλίων και μαζί με τις δύο κόρες του, την Τατιάνα που έχει μεγαλώσει στα πρωταθλήματα χάντμπολ των κατασκηνώσεων της Πεντέλης και την Ευαγγελία, διατηρεί εκδοτικό οίκο με την επωνυμία ΄΄Neofitos Print΄΄.

Με το πλούσιο ιστορικό αρχείο που διαθέτει για το χάντμπολ αλλά και την συμβολή αθλητών – αθλητριών από όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει τον ΄΄ Πανελλαδικό Σύλλογο Φίλων Χειροσφαίρισης ΄΄ με 144 ιδρυτικά μέλη που έχει σκοπό την ίδρυση του ΄΄ Ελληνικού Μουσείου για το χάντμπολ ΄΄ και αυτές τις ημέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.

Στην φωτογραφία ο Μάνος Νεόφυτος με την Βάσω Βουκελάτου όταν είχε επισκεφτεί πριν δύο χρόνια το Μουσείο χάντμπολ Πάτρας.

