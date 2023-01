Στην Πάτρα η γνωστή γερμανίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Στέφανι Χέρτελ

Επίσκεψη αστραπή θα κάνει η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια της γερμανικής τηλεόρασης Stefanie Hertel στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα από τις 29 Ιανουαρίου.

Σκοπός είναι να διαπιστώσει η ίδια, με τις επισκέψεις στα καταφύγια αδέσποτων ζώων, την κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης, και αν χρήζουν ανάλογης φροντίδας.

Η Στέφανι Χέρτελ επιτελεί εδώ και πολλά χρόνια μεγάλο φιλανθρωπικό έργο στην Γερμανία και στο εξωτερικό. Συλλέγει χρήματα με πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις που κάνει η ίδια με σκοπό να βοηθήσει ευπαθείς ομάδες και όποιους χρήζουν ανάγκη στην καθημερινότητα τους.

Κάνει μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Επίσης η ανιδιοτελής αγάπη της για τα ζώα, την οποία ανακοινώνει όπου και αν βρεθεί, είναι τόσο μεγάλη, που συνεχώς και αδιαλείπτως έμπρακτα, προσφέρει χρήματα, τροφές και ότι χρειαστεί επί πλέον, για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Η Στέφανι Χέρτελ θα βρεθεί στην Πάτρα για λίγες ημέρες, όπου θα επισκεφτεί διάφορα αξιοθέατα της περιοχής, αλλά πρωτίστως όλα τα καταφύγια και δομές προφύλαξης μικρών ζώων.

Έχει ήδη διαμορφωθεί το πλάνο και το χρονικό περιθώριο των επισκέψεων στις δομές αυτές. Από την Βιομηχανική περιοχή, τα Βραχναίικα, μέχρι το Ρίον και τα Αραχωβίτικα. Θα γίνει φωτογράφηση καθώς και βίντεο από τις δομές, όπως και στις συνθήκες διαβίωσης ζώων, στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, όπως και στους γύρω χώρους.

Η Stefanie Hertel είναι γνωστή ως παρουσιάστρια συντονίστρια τηλεοπτικών εκπομπών. Απέκτησε την πρώτη της εμπειρία εποπτείας στο Gute Laune TV. Από τα τέλη του καλοκαιριού του 2012, η τραγουδίστρια συμμετέχει τακτικά επιτυχημένες εκδηλώσεις για το σόου Mittendrin και συντονίζει στο σόου.

Το 2012 η Στέφανι Χέρτελ Suhl παρουσίασε για πρώτη φορά το “The Great Show of Christmas Carols” στο κεντρικό βραδινό πρόγραμμα του MDR.

Έκτοτε, κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο στο Advent φτιάχνει τη διάθεση για τα Χριστούγεννα με αυτή την υπέροχη τηλεοπτική εκπομπή.

Τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε το open air «When the Musi παίζει» για πρώτη φορά δίπλα στον Arnulf Prasch.

Το δημοφιλές φεστιβάλ στα βουνά της Kärntner Nockbergen παρουσιάζεται τώρα από τη Stefanie Hertel ως συν-συντονίστρια για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η Στέφανι Χέρτελ έχει εν τω μεταξύ αναφερθεί ως συντονιστής MDR. Κάθε χρόνο ανοίγει την τηλεοπτική της χρονιά ως παρουσιάστρια με τη χειμερινή εκπομπή “When the Musi plays” (Συνετονία), MDR/ORF.

Τον Μάρτιο, τον Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, η κύρια βραδιά του MDR εμφανίζει “Stefanie Hertel – The Big Show of the Stars”, “The Big Show for Mother’s Day”, “Musi Open Air” (co-moderation) και ” big εκπομπή Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών”.

Επιπλέον, η γοητευτική τραγουδίστρια εξακολουθεί να είναι δημοφιλής καλεσμένη στις τηλεοπτικές εκπομπές των συναδέλφων της όλο τον χρόνο.

Ως γοητευτική οικοδέσποινα, η Στέφανι Χέρτελ μας καθοδηγεί στα προγράμματά της και εμφανίζεται ως σολίστ ή σε ντουέτο με συναδέλφους όπως οι Nik P., Semino Rossi, Anna Maria Kaufmann, Ute Freudenberg, Voxxclub.