Στην Πάτρα η παρουσίαση του βιβλίου «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη

Στο Πολύεδρο της Πάτρας παρουσιάζεται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, το βιβλίο της Γεωργίας Βεληβασάκη με τίτλο «Αυτή, το Άτομο Μηδέν», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, performer, ποιήτρια και μέλος ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η ποιήτρια Βαρβάρα Χρηστιά, ανοίγοντας έναν διάλογο για τη γραφή, τη γυναικεία ταυτότητα και τα όρια του σύγχρονου λόγου.

Το «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» κινείται σε μια υβριδική περιοχή μεταξύ πεζογραφίας, ποίησης και θεατρικότητας. Μέσα από μια αλληγορική αφήγηση εγκλεισμού και απόδρασης, η συγγραφέας δημιουργεί έναν κόσμο όπου το σώμα, η επιτήρηση, ο φόβος και η επιθυμία συνυπάρχουν. Η απόπειρα διαφυγής από έναν κλειστό, αποστειρωμένο χώρο μετατρέπεται σε υπαρξιακή πράξη, ενώ το όριο ανάμεσα στο «φυσιολογικό» και το «παράλογο» παραμένει διαρκώς ρευστό.

Η Γεωργία Βεληβασάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης και ζει στην Αθήνα. Γράφει ποίηση, στίχους, έμμετρα παραμύθια, μικρά θεατρικά, δοκίμια και διηγήματα. Σπούδασε «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη «Δημιουργική Γραφή» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Έργα της έχουν εκδοθεί, παρουσιαστεί στη σκηνή και βραβευτεί. Ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, το μουσικό θέατρο και την τέχνη της performance, τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως δημιουργός, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2021 διδάσκει Performance Poetry στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ είναι και Υποψήφια Διδάκτορας στο ίδιο αντικείμενο.

Παράλληλα, είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του International Performance Poetry Biennial Symposium – Festival (PerPoSF) και μέλος του Δικτύου Γυναικών-Συγγραφέων κατά της Βίας και των Γυναικοκτονιών «Η Φωνή της».

Η παρουσίαση στο Πολύεδρο εντάσσεται στον κύκλο των χειμερινών λογοτεχνικών εκδηλώσεων της Πάτρας και αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση γύρω από τα όρια της σύγχρονης γραφής, της performance και της γυναικείας φωνής στη λογοτεχνία.

